«Флорида» не планирует помещать Баркова в список травмированных до конца сезона. Клуб надеется, что он восстановится быстрее ожидаемого

«Флорида» не поместит Александра Баркова в список травмированных до конца сезона.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клуб надеется, что финский форвард успеет восстановиться после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось , что Барков должен пропустить от 6 до 9 месяцев.

Согласно новым правилам коллективного соглашения, «Флорида » сможет воспользоваться полной суммой его средней годовой зарплаты (10 млн долларов) для усиления, только если добавит нападающего в список травмированных до конца сезона (SELTIR). Тогда Барков не сыграет в Кубке Стэнли.

Отметим, что клуб может изменить решение позднее, когда сроки восстановления игрока будут более понятны.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.