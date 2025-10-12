«Флорида» не планирует помещать Баркова в список травмированных до конца сезона. Клуб надеется, что он восстановится быстрее ожидаемого
«Флорида» не поместит Александра Баркова в список травмированных до конца сезона.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клуб надеется, что финский форвард успеет восстановиться после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что Барков должен пропустить от 6 до 9 месяцев.
Согласно новым правилам коллективного соглашения, «Флорида» сможет воспользоваться полной суммой его средней годовой зарплаты (10 млн долларов) для усиления, только если добавит нападающего в список травмированных до конца сезона (SELTIR). Тогда Барков не сыграет в Кубке Стэнли.
Отметим, что клуб может изменить решение позднее, когда сроки восстановления игрока будут более понятны.
В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
