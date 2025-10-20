Быков о США на Кубке Первого канала: «В наше время все возможно. Любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь»
Вячеслав Быков оценил шансы на участие сборной США в Кубке Первого канала.
Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Сообщалось, что ФХР может отправить США приглашение на соревнования.
На Кубок Первого канала заявились три сборные: «Россия 25», Беларусь и Казахстан.
«В наше время все возможно. В нынешней политической ситуации любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь.
Иногда разговоры заканчиваются достижением какой-либо цели», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости