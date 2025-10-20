Быков о США на Кубке Первого канала: «В наше время все возможно. Любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь»

Вячеслав Быков оценил шансы на участие сборной США в Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Сообщалось, что ФХР может отправить США приглашение на соревнования.

На Кубок Первого канала заявились три сборные: «Россия 25», Беларусь и Казахстан.

«В наше время все возможно. В нынешней политической ситуации любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь.

Иногда разговоры заканчиваются достижением какой-либо цели», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков .

