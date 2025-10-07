Михайлов о матче Россия – США: «Когда Путин и Трамп начали разговаривать – это уже сдвиг. МИД работает, чтобы нас выпустили из клетки, но это с подачи Америки нас перестали пускать»

Борис Михайлов прокомментировал разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

В марте 2025 года президенты России и США провели первые телефонные переговоры. Тогда Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

– Как вы отреагировали на первый звонок Трампа и Путина, когда прозвучала информация, что будет матч Россия – США?

– Когда они начали разговаривать – это уже сдвиг с политической точки зрения. То, что они коснулись хоккея – это здорово. Владимир Владимирович сам играет в хоккей, уделяет спорту не меньшее внимание, чем всем другим вопросам.

Наше Министерство иностранных дел работает, чтобы нас выпустили из клетки, но это же с подачи Америки нас перестали пускать. Это первая ласточка, нужно набраться терпения, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»