Монтур временно покинул «Сиэтл» по семейным обстоятельствам. У защитника 4 очка за 4 игры в этом сезоне
Брэндон Монтур временно покинул «Сиэтл» по семейным обстоятельствам.
Клуб заявил, что не будет раскрывать причины отпуска игрока. Сроки возвращения 31-летнего защитника в состав не уточняются.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Монтур провел 4 матча и набрал 4 (0+4) очка при полезности «плюс 3».
Действующий контракт хоккеиста «Сиэтла» со средней годовой зарплатой 7,14 млн долларов рассчитан до 30 июня 2031 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Сиэтла»
