Монтур забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ
Брэндон Монтур стал автором самой быстрой шайбы в овертайме в истории НХЛ.
Защитник «Сиэтла» забил решающий гол в матче против «Монреаля» (5:4 ОТ). Всего Брэндон Монтур набрал 4 (2+2) балла в этой игре.
Он принес «Кракену» победу через 4 секунды после начала овертайма, установив рекорд НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
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