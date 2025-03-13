Монтур забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ

Брэндон Монтур стал автором самой быстрой шайбы в овертайме в истории НХЛ.

Защитник «Сиэтла » забил решающий гол в матче против «Монреаля » (5:4 ОТ). Всего Брэндон Монтур набрал 4 (2+2) балла в этой игре.

Он принес «Кракену» победу через 4 секунды после начала овертайма, установив рекорд НХЛ .