Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
Хабаровский клуб оказался сильнее в домашней игре (3:0).
– Хорошая, обоюдоострая борьба. Пошла нервозность – забьем или не забьем. Болельщики ждали гола. Ребята молодцы, выдержали, не дрогнули, не перенервничали и спокойно довели матч до победы.
– Вы хотите, чтобы защитники подключались к атакам во всех матчах, или такое решение было принято только для игры с «Ладой»?
– Мы работаем над этим, ребята молодцы, подключаются без ущерба для обороны, им это нравится.
– Есть ли перспективы у Заседы и Слепца подняться выше третьего звена?
– Это номинально звенья пронумерованы, а так у меня двадцать человек лидеров. Мы не заморачиваемся над этим. Все зависит от ребят, время каждый одинаково получает.
– С чем связана просадка в игре Грачева, это на него так капитанская нашивка давит?
– Я доволен его прогрессом в игре, доволен его движением. У вас свое мнение, а у меня свое. Грачев – основной игрок.
– Не рассматриваете возможность использовать в большинстве Лихачева и Коротких?
– Они играют в большинстве, но постоянно выпускать их связку рановато еще.
– Планируется ли ротация на матч с «Северсталью» после энергозатратного матча?
– Нет, у нас здесь не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям.
Ротация будет, если кто‑то получит травму или плохо сыграет, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»