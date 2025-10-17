«Амур» всухую обыграл «Ладу» – 3:0. У хабаровчан 4 победы подряд
«Амур» всухую обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Вратарь «Амура» Максим Дорожко отразил все 29 бросков в створ ворот. Команда Александра Гальченюка одержала четыре победы подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции.
Следующий матч хабаровчане проведут дома 19 октября с «Северсталью», «Лада» в тот же день в гостях встретится с «Торпедо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
