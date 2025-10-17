Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
Александр Черных высказался о ситуации вокруг контракта Артемия Панарина.
Ранее появилась информация о том, что Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту.
Действующее соглашение 33-летнего форварда с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.
– В НХЛ с Панариным работают не наши представители, и мы пока не общались с ним на эту тему. Думаю, что последние новости по Панарину, – это, возможно, игра агента, которая согласована. Поэтому все под контролем.
В любом случае мы всегда готовы оказать Артемию любую помощь.
– Панарин заслужил большой контракт?
– Сто процентов. И не только по статистике, но и по тому, что он дает зрителям. Болельщики ходят на его игру, он один из самых популярных игроков, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Панарина в России.
