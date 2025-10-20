Ларкин с 2+2, вратарь «Чикаго» Найт с 38 сэйвами в матче с «Анахаймом» и Келлер с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Дилан Ларкин, Спенсер Найт и Клейтон Келлер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Юты » Клейтон Келлер с 2 (1+1) очками в матче с «Бостоном» (3:2).

Вторая звезда – вратарь «Чикаго » Спенсер Найт с 38 сэйвами после 39 бросков в матче с «Анахаймом» (2:1 ОТ).

Первая звезда – капитан «Детройта » Дилан Ларкин с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (4:2).