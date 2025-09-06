Равиль Якубов о Ливо в «Тракторе»: «Таких снайперов в КХЛ – единицы. На дистанции регулярки это оружие обязательно будет работать. Тем более, его нагружают временем, как и в «Салавате»

Равиль Якубов поделился ожиданиями от игры Джоша Ливо за «Трактор».

32-летний канадский форвард отметился результативной передачей в матче за Кубок Открытия с «Локомотивом» (1:2 Б).

- Сыграет ли в «Тракторе» Ливо так же результативно, как в «Тракторе»?

– В «Салавате » Виктор Козлов подстроил под канадца не только пятерку, но и в общем-то всю команду. 49 шайб в чемпионате – это не только голы, но и большой багаж командных очков, собранный и игроком, и тренером.

У нас в КХЛ много форвардов, которые бросают и создают опасные моменты – к сожалению, при низком КПД. Но таких снайперов, как Ливо, которые, может, не так заметны, но гарантируют голы, а значит, и командные очки, – единицы.

Вчера у Ливо был не лучший день, многие моменты он не реализовал. Но вы же видели буллиты – там у Челябинска забил именно Ливо . Это то оружие, которое на дистанции регулярного чемпионата обязательно будет работать. Тем более что в «Тракторе », как и в «Салавате», ему доверяют и нагружают игровым временем, – сказал бывший тренер ЦСКА.