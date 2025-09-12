Плющев о Ливо: «В «Тракторе» надеются, что он будет показывать хоккей, который демонстрировал в «Салавате». Многое зависит от тренера и партнеров по звену»

Владимир Плющев высказался об адаптации Джоша Ливо в «Тракторе».

Напомним, 32-летний лучший бомбардир, снайпер и MVP минувшего FONBET Чемпионата КХЛ перешел в «Трактор» после решения «Салавата » расторгнуть с ним контракт.

«Насколько я понимаю, руководители «Трактора » надеются на то, что Ливо будет показывать тот хоккей, который он демонстрировал в «Салавате», а может, и больше.

Но тут другой момент, как тренерский штаб будет использовать его, с кем он будет играть и каких партнеров по звену ему подберут», – сказал экс-тренер сборной России.



