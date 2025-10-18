  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», Келлер – 1+3. Хет-трик стал для Ника 2-м за карьеру в НХЛ
0

Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», Келлер – 1+3. Хет-трик стал для Ника 2-м за карьеру в НХЛ

Ник Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе».

«Юта» обыграла «Шаркс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

29-летний форвард «Мамонта» сделал хет-трик, прибавил к нему результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Матч с 3 шайбами стал для него вторым за карьеру в лиге.

Впервые он отличился в январе 2023 года, когда трижды забил за «Аризону» в матче с «Сент-Луисом» (5:0). 

В текущем сезоне у Шмалца 7 (3+4) очков в 5 играх. 

Второй звездой встречи был признан капитан «Юты» Клейтон Келлер с 4 (1+3) баллами. У 27-летнего форварда стало 5 (1+4) очков в 5 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoКлейтон Келлер
logoНик Шмалц
logoЮта
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
245 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Миннесоте», «Тампа» уступила «Детройту», «Сан-Хосе» пропустил 6 шайб от «Юты»
18550 минут назад
Кучеров пропустил матч против «Детройта» из-за болезни. У него 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
сегодня, 03:10
Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба
15сегодня, 02:31
Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»
1сегодня, 02:13
Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона
сегодня, 02:00
Овечкин набрал 1+1 в матче с «Миннесотой», забив 1-й гол в сезоне. У него 1+3 в 5 играх
45сегодня, 01:30Видео
«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
4вчера, 21:38
Симашев об игре в НХЛ: «Это было моей мечтой, это потрясающе. Я хочу становиться лучше, каждый день общаюсь с тренерами»
1вчера, 21:14
Крикунов о Хомченко: «Игроки «Автомобилиста» травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»
4вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Мухамадуллин не сыграл с «Ютой» из-за травмы, полученной на тренировке «Сан-Хосе». До этого защитник попал в запас на 2 игры
10 минут назад
Тренин и Юров завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 2». У Якова 7 хитов за 15:28, у Данилы 1 бросок и 40% на точке за 9:51
сегодня, 03:22
Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
вчера, 21:56
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»
1вчера, 21:46
Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»
1вчера, 21:26
Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»
1вчера, 20:56
«Миннесота» выменяла Олауссона у «Сан-Хосе» на Мастерса
4вчера, 20:32
Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»
вчера, 20:11
Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
2вчера, 19:55
Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют – чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»
вчера, 19:46