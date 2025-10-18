Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», Келлер – 1+3. Хет-трик стал для Ника 2-м за карьеру в НХЛ
Ник Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе».
«Юта» обыграла «Шаркс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
29-летний форвард «Мамонта» сделал хет-трик, прибавил к нему результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Матч с 3 шайбами стал для него вторым за карьеру в лиге.
Впервые он отличился в январе 2023 года, когда трижды забил за «Аризону» в матче с «Сент-Луисом» (5:0).
В текущем сезоне у Шмалца 7 (3+4) очков в 5 играх.
Второй звездой встречи был признан капитан «Юты» Клейтон Келлер с 4 (1+3) баллами. У 27-летнего форварда стало 5 (1+4) очков в 5 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости