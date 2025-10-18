Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона

Андрей Василевский признан третьей звездой матча НХЛ с «Детройтом» (1:2 ОТ).

Вратарь «Тампы » отразил 29 бросков из 31 в этой игре, потерпев поражения во всех 4 матчах сезона.

По итогам 4 игр у Василевского 88,4% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 3,50.