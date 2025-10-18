  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона
0

Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона

Андрей Василевский признан третьей звездой матча НХЛ с «Детройтом» (1:2 ОТ).

Вратарь «Тампы» отразил 29 бросков из 31 в этой игре, потерпев поражения во всех 4 матчах сезона. 

По итогам 4 игр у Василевского 88,4% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 3,50.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
logoДетройт
logoТампа-Бэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров – 5-й, Василевский – 12-й, Капризов – 15-й, Овечкин – 29-й, Панарин – 38-й, Бобровский – 47-й, Мичков – 87-й
2115 октября, 16:22
Василевский начал сезон НХЛ с 3 матчей без побед – худший старт в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке
415 октября, 04:35
Василевский пропустил 5 шайб от «Нью-Джерси», отразив 24 из 29 бросков. У вратаря «Тампы» 2 поражения в 2 играх на старте сезона при 85,5% сэйвов
412 октября, 03:34
Главные новости
Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба
120 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Миннесоте», «Тампа» уступила «Детройту», «Юта» против «Сан-Хосе»
172сегодня, 01:46Live
Овечкин набрал 1+1 в матче с «Миннесотой», забив 1-й гол в сезоне. У него 1+3 в 5 играх
18сегодня, 01:30Видео
«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
3вчера, 21:38
Симашев об игре в НХЛ: «Это было моей мечтой, это потрясающе. Я хочу становиться лучше, каждый день общаюсь с тренерами»
1вчера, 21:14
Крикунов о Хомченко: «Игроки «Автомобилиста» травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»
4вчера, 20:47
Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать»
4вчера, 20:20
Получить ноут за собранный пасьянс? В нашем пасьянсе – легко!
вчера, 20:00Тесты и игры
Никитин об 1:0 с «Торпедо»: «Были моменты, где мы чистейшие ошибки привозили себе. Мартин сделал разницу в счете. Победа в радость, не будем ее недооценивать»
4вчера, 19:23
Артюхин об игре Кузнецова за «Металлург»: «Очко за игру. Это супермастер! Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей»
3вчера, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»
38 минут назад
Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
вчера, 21:56
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»
вчера, 21:46
Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»
1вчера, 21:26
Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»
1вчера, 20:56
«Миннесота» выменяла Олауссона у «Сан-Хосе» на Мастерса
4вчера, 20:32
Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»
вчера, 20:11
Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
2вчера, 19:55
Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют – чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»
вчера, 19:46
Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В «Торпедо» нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один – работать»
4вчера, 19:34