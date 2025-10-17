Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»

Картер Харт высказался о своем переходе в «Вегас».

16 октября клуб объявил , что вратарь присоединится к «Голден Найтс ».

Напомним, суд в Канаде ранее признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии. НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря.

«Я невероятно благодарен, взволнован и польщен, что стал частью «Голден Найтс». Сегодня я отлично покатался с [тренером вратарей Шоном] Берком и несколькими ребятами.

Пришлось пройти долгий путь, чтобы вернуться к этой точке, к тому, чтобы снова играть в хоккей, в игру, которую я люблю. Я не играл уже полтора года.

Я многому научился. Я сильно вырос. Я просто рад двигаться вперед», – сказал вратарь Картер Харт .

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

«Вегас» объявит о контракте с Хартом на 2 года и 1,8 млн долларов за сезон. Сейчас голкипер на пробном договоре (The Hockey Writers)