Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)

Картер Харт, вероятно, продолжит карьеру в «Вегасе».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники в НХЛ, ожидается, что Харт подпишет контракт с «Голден Найтс» в ближайшие дни.

Отмечается, что вратарь рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой», прежде чем выбрать «Вегас ».

Напомним, суд в Канаде ранее признал Харта , а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.