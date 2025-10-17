Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи» до конца сезона.
Ранее защитник покинул «Амур» в результате расторжения договора. Он выступал за хабаровский клуб с 2022 года, провел 155 матчей и набрал 53 (11+42) очка.
«Когда узнали о том, что Ли выходит на рынок свободных агентов, сразу связались с Кэмероном и его представителями. Это защитник с хорошим катанием, с пониманием игры. Надеемся, он усилит игру в большинстве и атакующий потенциал.
Важно, что у Ли есть российский паспорт и он не считается легионером. Верим, что Кэмерон поможет команде», – сказал заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.
