Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи» до конца сезона

Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи» до конца сезона.

Ранее защитник покинул «Амур» в результате расторжения договора. Он выступал за хабаровский клуб с 2022 года, провел 155 матчей и набрал 53 (11+42) очка.

«Когда узнали о том, что Ли выходит на рынок свободных агентов, сразу связались с Кэмероном и его представителями. Это защитник с хорошим катанием, с пониманием игры. Надеемся, он усилит игру в большинстве и атакующий потенциал.

Важно, что у Ли есть российский паспорт и он не считается легионером. Верим, что Кэмерон поможет команде», – сказал заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
