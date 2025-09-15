Экс-защитник «Лады» и «Нефтехимика» Волгин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Красноярских Рысей» из МХЛ. У него 376 матчей в КХЛ

Экс-защитник «Лады» и «Нефтехимика» Алексей Волгин завершил карьеру в 35 лет.

Он присоединился к тренерскому штабу клуба МХЛ «Красноярские Рыси » в качестве тренера по развитию.

В активе Волгина 376 матчей в КХЛ с учетом плей-офф за «Ладу», «Нефтехимик », «Амур » и «Витязь», в которых он набрал 82 (18+64) очка при полезности «минус 78» и 201 минуте штрафа.

В сезоне-2024/25 игрок выступал за красноярский «Сокол» в Olimpbet ВХЛ. В этой лиге на счету Волгина 292 матча с учетом плей-офф и 77 (29+48) баллов.