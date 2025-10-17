Бушар о «минус 3» в игре с «Айлендерс»: «На ошибках многому учишься. Забывать о хорошем и плохом – часть игры, двигаемся дальше»
Эван Бушар прокомментировал неудачный матч с «Айлендерс».
Защитник «Эдмонтона», получающий 10,5 млн долларов в год, совершил две результативные ошибки в игре регулярного чемпионата (2:4). Он закончил встречу с полезностью «минус 3».
В текущем сезоне на его счету нет результативных действий в четырех матчах при полезности «минус 1».
«На ошибках многому учишься, мне предстоит поработать над этим. Забывать о хорошем и плохом – часть игры. Двигаемся дальше, буду готов к следующему матчу», – сказал защитник «Эдмонтона» Эван Бушар.
