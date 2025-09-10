  • Спортс
  • Руководство НХЛ встречалось с двумя группами инвесторов, которым интересно создание клуба в Атланте. Переговоры пока не привели к подаче заявки
Руководство НХЛ вело переговоры по поводу появления нового клуба в Атланте.

Об этом рассказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли

По его словам, в июле были встречи сразу с двумя группами инвесторов, которым интересен данный вопрос. При этом переговоры пока не дошли до стадии подачи официальной заявки. 

Первую группу возглавляет компания Krause Sports and Entertainment. Ранее она добилась от властей округа Форсайт одобрения соглашения по строительству многофункциональной арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 миллиарда долларов, готовой к проведению матчей НХЛ.

Вторая группа во главе с компанией Alpharetta Sports & Entertainment Group (один из основателей – экс-игрок НХЛ Энсон Картер) планирует построить новую арену в Альфаретте – северном пригороде Атланты. 

Дэйли заявил, что НХЛ не требует обязательного начала строительства арены как необходимого элемента заявки на вступление в лигу. 

«Нас устроит наличие полностью готового плана. Думаю, обе группы амбициозны в отношении того, чего и как они хотят достичь, но большего мы пока не добились. Нам нужен план, который можно было бы реализовать чуть более эффективно», – сказал вице-комиссионер НХЛ. 

Ранее в Атланте уже дважды выступали клубы НХЛ – «Флэймс» (с 1972 по 1980 год, потом франшиза переехала в Калгари) и «Трэшерс» (с 1999 по 2011 год, потом франшиза переехала в Виннипег). 

Сообщалось, что НХЛ хочет получить 2 миллиарда долларов в качестве взноса за создание новой франшизы. 

Беттмэн о клубе НХЛ в Атланте: «Это другое место по сравнению с тем, когда ушли «Флэймс» и «Трэшерс». Не думаю, что два прошлых опыта как-то влияют на то, вернемся ли мы или нет»

