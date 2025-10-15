  • Спортс
  Главный арбитр КХЛ о ситуации с голом СКА: «Случай редкий, один из тысячи. Главное, что мы не скрываем свои ошибки. Будем модернизировать техническую часть этой истории»
Главный арбитр КХЛ о ситуации с голом СКА: «Случай редкий, один из тысячи. Главное, что мы не скрываем свои ошибки. Будем модернизировать техническую часть этой истории»

Главный арбитр КХЛ высказался о ситуации с неверно засчитанным голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

КХЛ объявила о том, что судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах лиги.

«Данным арбитром был нарушен протокол принятия решений, то, чем он должен был заняться. Такие случаи у нас происходят. Слава богу, что очень‑очень редко, один из тысячи.

Самое главное, что мы не скрываем свои ошибки, вышли в открытое пространство. Всегда будем говорить такие вещи и публиковать, это наш принципиальный подход и подход лиги.

Случай несистемный. И та работа, которая происходит после и быстрый оперативный анализ позволяют говорить, что дальнейшие случаи не произойдут.

Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Знаем и понимаем, куда нам двигаться дальше», – сказал Алексей Анисимов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
