Жан-Себастьян Деа: «Когда выхожу против «Металлурга», есть особая мотивация. Хочется показать, что они совершили ошибку, что должны были лучше использовать меня»

Жан-Себастьян Деа высказался о принципиальности матчей против «Металлурга».

Нападающий перешел в «Нефтехимик » из «Металлурга» по ходу сезона-2023/24.

– Раньше у вас были обиды на тренера «Металлурга» Андрея Разина. Они уже в прошлом?

– Да, это в прошлом. Конечно, в первый год мне было сложно, но сейчас я не думаю о каких-то старых конфликтах в прежних командах, стараюсь просто сосредоточиться на том, что будет дальше.

У меня был хороший сезон в прошлом году, и я знаю, что этот будет еще лучше, так что все хорошо, все в прошлом. Мы все выучили важные уроки из этой ситуации, стали мудрее, и я желаю удачи Андрею Владимировичу, надеюсь, что он снова добьется успеха с «Металлургом» в этом сезоне.

– При встрече вы нормально с ним общаетесь?

– Не совсем, потому что он не говорит по-английски, а я не говорю по-русски, так что у нас не было возможности нормально поговорить. Но никакого конфликта нет.

– «Металлург» остается для вас особенным соперником?

– Конечно, это особенный матч, как любой матч с бывшей командой. Мне всегда хочется показать, что они совершили ошибку, что должны были лучше использовать меня, дать мне шанс показать себя во всей красе. Но это хоккей.

Каждая игра важна, однако, когда я выхожу против «Металлурга », у меня есть особая мотивация, хочется забросить им очередную шайбу, а лучше две или три, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа .