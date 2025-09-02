Жан-Себастьян Деа: «Петербург нравится мне архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь себя там как в России, ощущение, будто ты в центре Европы»

Жан-Себастьян Деа назвал свои любимые города в России.

– Вы много путешествовали по России. На первом месте до сих пор Санкт-Петербург? Почему?

– Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение, будто ты в центре Европы.

Еще отмечу обязательно Казань и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же.

– Какие города в Америке для вас были наиболее комфортные? По какой причине?

– Майами – солнце, море, пляж. Моя семья живет недалеко, поэтому я приезжаю туда каждое лето, это мой второй дом, – сказал форвард «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .