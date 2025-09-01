Деа об изучении русского языка: «Первое, что выучил – самые известные нецензурные слова. Я продолжаю заниматься, пока прогресс небольшой»

Жан-Себастьян Деа высказался об изучении русского языка.

– Как дела с изучением языка? Слышал, что вы активно занимались им.

– Я продолжаю заниматься русским языком, партнеры помогают мне в этом, однако это очень сложный язык! Пока прогресс небольшой.

Первое, что я выучил – это самые известные нецензурные слова. Также выучил некоторые слова, которые нужны в быту, самые нужные.

– Что-то на татарском удалось выучить?

– Пока что нет, но мне было бы интересно, не хватает только времени, – сказал форвард «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .