Деа об изучении русского языка: «Первое, что выучил – самые известные нецензурные слова. Я продолжаю заниматься, пока прогресс небольшой»
Жан-Себастьян Деа высказался об изучении русского языка.
– Как дела с изучением языка? Слышал, что вы активно занимались им.
– Я продолжаю заниматься русским языком, партнеры помогают мне в этом, однако это очень сложный язык! Пока прогресс небольшой.
Первое, что я выучил – это самые известные нецензурные слова. Также выучил некоторые слова, которые нужны в быту, самые нужные.
– Что-то на татарском удалось выучить?
– Пока что нет, но мне было бы интересно, не хватает только времени, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
