Дэйли о возможном расширении НХЛ: «Не станет проблемой. Мы получаем талантливых хоккеистов из все большего числа стран, у нас есть элита, способная играть на самом высоком уровне»

Билл Дэйли не видит проблем в появлении новых клубов в НХЛ.

Ранее стало известно , что руководство НХЛ вело переговоры по поводу появления нового клуба в Атланте.В июле были встречи сразу с двумя группами инвесторов, которым интересен данный вопрос. При этом переговоры пока не дошли до стадии подачи официальной заявки.

Первую группу возглавляет компания Krause Sports and Entertainment. Ранее она добилась от властей округа Форсайт одобрения соглашения по строительству многофункциональной арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 миллиарда долларов, готовой к проведению матчей НХЛ.

Вторая группа во главе с компанией Alpharetta Sports & Entertainment Group (один из основателей – экс-игрок НХЛ Энсон Картер) планирует построить новую арену в Альфаретте – северном пригороде Атланты.

«Нам повезло с глубиной и качеством игроков. Мы получаем талантливых хоккеистов из все большего числа стран. У нас есть элита, способная играть на самом высоком уровне.

Поэтому при правильных обстоятельствах и в нужное время добавление новых франшиз не станет проблемой», – сказал заместитель комиссионера НХЛ