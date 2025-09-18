«Лада» сыграет с «Торпедо». ВидеоСпортс’’ бесплатно покажет матч Fonbet КХЛ
«Лада» сыграет с «Торпедо» в рамках Fonbet КХЛ.
ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире.
«Торпедо» лидирует в КХЛ, набрав 10 очков в 5 матчах и ни разу не проиграв. «Лада» занимает последнее место на Западе с 2 очками.
«Лада» – «Торпедо» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ
