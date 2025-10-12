Анвар Гатиятулин высказался о победе в матче против ЦСКА (3:2).

«Ак Барс» реализовал две из трех попыток в большинстве в этом матче. Клуб одержал четвертую победу подряд.

– Начали стабильно набирать очки. Сейчас стоит задача показывать тот хоккей, который мы нарабатывали летом – доминировать. Эту задачу мы решили, показали тот хоккей. Хотел бы поблагодарить болельщиков, их было слышно.

– В команду пришел Константин Шафранов. Неужели хватило одной тренировки, чтобы команду прорвало в большинстве?

– Одна из целей в приглашении Шафранова была встрясти команду. Мы обсудили моменты, как видите, хватило одной тренировки. Тот плохой процент реализации большинства – это общая ответственность. Но процесс идет, будем работать дальше.

– Насколько важно было обыграть ЦСКА как именно топовую команду?

– Вы хотите сказать, что нам повезло? Время безусловных лидеров уже прошло. Процитирую Евгения Евтушенко: «Не надо бояться тяжелых задач, а нужно бояться дешевой удачи». Мы сейчас не ставим громких задач, двигаемся от матча к матчу, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке