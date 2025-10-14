Хмелевски про гол в матче с «Салаватом» в Уфе: «Обидно, что свистели, когда забил, но я понимаю их эмоции. Тут замечательные болельщики»
Саша Хмелевски высказался о своей шайбе в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1).
Это первый гол форварда за «Ак Барс». Напомним, «Салават» обменял Хмелевски в клуб из Казани 23 сентября.
Саша отпраздновал шайбу в ворота бывшей команды, а зрители на «Уфа-Арене» ему свистели.
– Первая игра в Уфе по другую сторону, было ли какое-то волнение до матча?
– Да, конечно. Три года тут сыграл, замечательные болельщики. Конечно, обидно, что свистели, когда забил, но я понимаю их эмоции.
– Вы хорошо знаете игру и Самонова, и Вязового. Насколько это помогает в ваших действиях на льду?
– Хорошо, что я бросил быстро. А так, да, знаю вратарей, они хорошие голкиперы, они могли остановить этот бросок. Любой бросок может зайти, мне просто фартануло, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости