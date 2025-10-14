Хмелевски про гол в матче с «Салаватом» в Уфе: «Обидно, что свистели, когда забил, но я понимаю их эмоции. Тут замечательные болельщики»

Саша Хмелевски высказался о своей шайбе в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Это первый гол форварда за «Ак Барс». Напомним, «Салават » обменял Хмелевски в клуб из Казани 23 сентября.

Саша отпраздновал шайбу в ворота бывшей команды, а зрители на «Уфа-Арене» ему свистели .

– Первая игра в Уфе по другую сторону, было ли какое-то волнение до матча?

– Да, конечно. Три года тут сыграл, замечательные болельщики. Конечно, обидно, что свистели, когда забил, но я понимаю их эмоции.

– Вы хорошо знаете игру и Самонова, и Вязового. Насколько это помогает в ваших действиях на льду?

– Хорошо, что я бросил быстро. А так, да, знаю вратарей, они хорошие голкиперы, они могли остановить этот бросок. Любой бросок может зайти, мне просто фартануло, – сказал нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски .