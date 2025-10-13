  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне такого еще не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы – он умен и хорошо катается»
0

Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне такого еще не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы – он умен и хорошо катается»

Брок Босер высказался о 18-летнем Брейдене Кутсе, попавшем в состав «Ванкувера».

Форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых не набрал очков. Он выходил на лед в центре третьего звена команды, его партнерами были Эвандер Кэйн и Юнатан Леккеримяки. 

Кутс стал первым 18-летним игроком клуба за последние 35 лет, попавшим в состав команды на старте сезона. В 1990 году это удалось нападающему Петру Недведу. 

«Кэнакс» могут не активировать первый год контракта новичка, если отправят 15-го номера драфта НХЛ-2025 в юниорскую лигу после 9 игр. 

«Ключевые факторы – он умен и хорошо катается. Он читает игру на высоком уровне, и это позволяет ему вписаться. 

Здорово, что такой молодой парень успешно борется за место в составе. При мне здесь такого еще не бывало. Это круто, и я чувствую себя немного старым. Я на 10 лет старше, чем он. Это немного странно, но я за него очень рад. Отличный парень», – сказал форвард «Ванкувера» Босер.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoБрок Босер
logoЭвандер Кэйн
logoБрейден Кутс
logoЗападная хоккейная лига
logoЮнатан Леккеримяки
logoВанкувер
logoСиэтл Тандербердс
logoПетр Недвед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
17-летний Медведев – 4-й в списке лучших проспектов «Ванкувера» по версии сайта НХЛ. Вилландер – 1-й, Леккеримяки – 2-й
29 августа, 08:38
Медведев – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff, Кудрявцев – 5-й, Вилландер – 1-й, Леккеримяки – 2-й
114 августа, 19:44
Главные новости
Защитник «Ванкувера» Майерс оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар Макдэвида клюшкой в пах в матче против «Эдмонтона»
7сегодня, 05:45Видео
Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 4-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге – в 5-й раз
6сегодня, 05:30
1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер про 1-ю шайбу в НХЛ: «Мама сейчас рядом с хоккейными богами. Может, она дала им по 20 долларов, чтобы этот гол случился»
3сегодня, 05:15
Акользин о «Шанхае»: «Уверен, что и в Китае болельщики у нас есть. Когда приедем туда со своей аурой питерской, эти две ауры соединятся в одну»
6сегодня, 04:40
Пашков о селекции клубов КХЛ: «У нас двойные стандарты – Буше или Гру балуют трансферами, Епанчинцев попал под раздачу. У «Металлурга» – самый перспективный путь»
8сегодня, 04:30
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА примет «Автомобилист»
10сегодня, 04:20
Карбери о «Вашингтоне» после 1:0 с «Рейнджерс»: «Мы начинаем набирать обороты. Возможно, вчера выглядели лучше, но нужно уметь выигрывать и непростые матчи»
6сегодня, 03:55
Овечкин сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 0+2 в 3 играх
21сегодня, 01:48Видео
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (1:0) в единственном матче дня
128сегодня, 01:36
Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»
13вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»
8 минут назад
Сергей Самсонов об Овечкине: «Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. Времени для разгона достаточно, «Вашингтон» выглядит неплохо»
20 минут назад
Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»
44 минуты назад
Летанг получил травму нижней части тела. Защитник поедет с «Питтсбургом» на выезд в Калифорнию
1сегодня, 05:55
Максим Кузнецов об игре за «Салават»: «Пока все как сказка. До сих пор не могу поверить, что играю здесь. Спасибо тренерам за доверие – постараюсь его оправдать»
1сегодня, 04:55
Штурм о 3 победах «Бостона» на старте сезона НХЛ: «Мы – семья, где все помогают друг другу. Быть вместе – это наша идентичность. Далеко вперед я не заглядываю»
4сегодня, 03:40
Бут набрал 1-е очко в АХЛ. У форварда системы «Юты» передача в матче с «Онтарио»
сегодня, 03:25Видео
Экс-вратарь систем «Авангарда» и СКА Бережной дебютировал в АХЛ за фарм «Чикаго». Он отразил 29 бросков «Айовы» из 31 – 1-я победа в лиге
сегодня, 03:15
Панарин без очков в матче с «Вашингтоном»: 1 бросок (5 заблокировано), «минус 1» за 21:03 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс»
2сегодня, 02:01
Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»
2вчера, 21:47