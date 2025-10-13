Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне такого еще не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы – он умен и хорошо катается»

Брок Босер высказался о 18-летнем Брейдене Кутсе, попавшем в состав «Ванкувера».

Форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых не набрал очков. Он выходил на лед в центре третьего звена команды, его партнерами были Эвандер Кэйн и Юнатан Леккеримяки.

Кутс стал первым 18-летним игроком клуба за последние 35 лет, попавшим в состав команды на старте сезона. В 1990 году это удалось нападающему Петру Недведу.

«Кэнакс» могут не активировать первый год контракта новичка, если отправят 15-го номера драфта НХЛ-2025 в юниорскую лигу после 9 игр.

«Ключевые факторы – он умен и хорошо катается. Он читает игру на высоком уровне, и это позволяет ему вписаться.

Здорово, что такой молодой парень успешно борется за место в составе. При мне здесь такого еще не бывало. Это круто, и я чувствую себя немного старым. Я на 10 лет старше, чем он. Это немного странно, но я за него очень рад. Отличный парень», – сказал форвард «Ванкувера » Босер .