Зислис о Маклауде: «Слышал, что «Авангард» помогал ему в ходе судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово»

Михаил Зислис заявил, что «Авангард» помогал Майклу Маклауду с судом в Канаде.

Сегодня 27-летний канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на три года. Ранее игрока признали невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

«Слышал про то, что омский клуб активно помогал стороне Маклауда в ходе его судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В прошлом сезоне Маклауд провел за «Авангард » 28 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф и набрал 21 (4+17) очко при полезности «плюс 13».

Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»