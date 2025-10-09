  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зислис о Маклауде: «Слышал, что «Авангард» помогал ему в ходе судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово»
9

Зислис о Маклауде: «Слышал, что «Авангард» помогал ему в ходе судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово»

Михаил Зислис заявил, что «Авангард» помогал Майклу Маклауду с судом в Канаде.

Сегодня 27-летний канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на три года. Ранее игрока признали невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

«Слышал про то, что омский клуб активно помогал стороне Маклауда в ходе его судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В прошлом сезоне Маклауд провел за «Авангард» 28 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф и набрал 21 (4+17) очко при полезности «плюс 13».

Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoМайкл Маклауд
Михаил Зислис
logoАвангард
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»
46сегодня, 06:15
Маклауд получит 55 млн рублей в первом сезоне в «Авангарде». 95 млн – в двух последующих («Матч ТВ»)
32сегодня, 05:45
Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
15сегодня, 04:55
Главные новости
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
6 минут назадТесты и игры
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»
1611 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» – с «Оттавой», «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Рейнджерс» встретятся с «Баффало»
135 минут назад
Карбери о 6:22 на льду у Овечкина в большинстве с «Бостоном»: «Он уставший лучше многих свежих игроков в неравных составах. Мы должны использовать его сильные стороны»
1сегодня, 10:50
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Динамо» Минск. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30 по московскому времени
сегодня, 10:40Видео
Агент Толчинского: «Сергею нужна помощь, чтобы в него поверили и доверяли ему. У него с Разиным есть контакт, тренер подготавливает его по своей программе»
5сегодня, 10:30
Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна. В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»
59сегодня, 10:06
Плющев о СКА: «Надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра невзрачная и неубедительная. Голдобина на плей-офф берегут, наверное»
3сегодня, 09:51
Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й
5сегодня, 09:39
Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»
7сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»
23 минуты назад
Силантьев о Кузнецове: «Веселый человек – со всеми общается и не звездит. От него исходит мощный позитив в раздевалке, такой игрок нужен в команде»
251 минуту назад
Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»
1сегодня, 10:16
Новый гендиректор ФК «Спартак» играл в Люксембурге в любительский хоккей: «Некрасов выступал на международных турнирах и показывал результаты. Будем скучать»
7сегодня, 09:08
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
сегодня, 08:40
Гридин о дебюте за «Калгари»: «Играл в НХЛ на приставке пару лет назад, а теперь я здесь – потрясающее чувство. Первую игру не забывают, как и первый гол»
1сегодня, 08:22
«Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков
6сегодня, 07:55
Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду
сегодня, 07:05Видео
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
8вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларионова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45