  Гридин вошел в состав «Калгари» на старте сезона в НХЛ. 19-летний форвард может дебютировать против «Эдмонтона»
Гридин вошел в состав «Калгари» на старте сезона в НХЛ. 19-летний форвард может дебютировать против «Эдмонтона»

Матвей Гридин вошел в состав «Калгари» на старт регулярного чемпионата НХЛ.

Вчера канадский клуб сократил число хоккеистов в главной команде до 23 человек.

19-летний нападающий остался в составе и может принять участие в стартовой игре сезона против «Эдмонтона», которая состоится в ночь с 8 на 9 октября.

Гридина выбрали в первом раунде драфта-2024 под общим 28-м номером. На предсезонке он сыграл в 6 матчах и набрал 3 (3+0) очка при полезности «плюс 1».

Отметим, что два форварда основного состава (Джонатан Юбердо и Мартин Поспишил) находятся в списке травмированных.

Овечкин рвется в плей-офф быстрее Кросби, цель Макдэвида – кубок. Большой рейтинг силы НХЛ перед сезоном

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Калгари»
