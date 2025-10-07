Гридин вошел в состав «Калгари» на старте сезона в НХЛ. 19-летний форвард может дебютировать против «Эдмонтона»
Матвей Гридин вошел в состав «Калгари» на старт регулярного чемпионата НХЛ.
Вчера канадский клуб сократил число хоккеистов в главной команде до 23 человек.
19-летний нападающий остался в составе и может принять участие в стартовой игре сезона против «Эдмонтона», которая состоится в ночь с 8 на 9 октября.
Гридина выбрали в первом раунде драфта-2024 под общим 28-м номером. На предсезонке он сыграл в 6 матчах и набрал 3 (3+0) очка при полезности «плюс 1».
Отметим, что два форварда основного состава (Джонатан Юбердо и Мартин Поспишил) находятся в списке травмированных.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Калгари»
