Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)

Защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет обмена из команды.

Сторона игрока не удовлетворена условиями сотрудничества с хабаровским клубом, как сообщает Metaratings.

28-летний канадец с российским паспортом проводит в «Амуре» 4-й сезон. Он не является легионером в КХЛ.

В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Ли 3 (0+3) очка в 8 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 16:22. В двух последних матчах команды против «Ак Барса» в гостях Кэмерон на лед не выходил.

По сравнению с прошлыми сезонами его показатель игрового времени сократился на 3 с лишним минуты.

