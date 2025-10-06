Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)
Защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет обмена из команды.
Сторона игрока не удовлетворена условиями сотрудничества с хабаровским клубом, как сообщает Metaratings.
28-летний канадец с российским паспортом проводит в «Амуре» 4-й сезон. Он не является легионером в КХЛ.
В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Ли 3 (0+3) очка в 8 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 16:22. В двух последних матчах команды против «Ак Барса» в гостях Кэмерон на лед не выходил.
По сравнению с прошлыми сезонами его показатель игрового времени сократился на 3 с лишним минуты.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
