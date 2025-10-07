  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о возможной отставке Ларионова: «СКА дал ему карт-бланш, нужно ждать плей-офф. Построение игры – длительный процесс, требующий терпения»
10

Быков о возможной отставке Ларионова: «СКА дал ему карт-бланш, нужно ждать плей-офф. Построение игры – длительный процесс, требующий терпения»

Вячеслав Быков прокомментировал возможную отставку Игоря Ларионова из СКА.

Армейцы проиграли четыре матча подряд и занимают девятое место в Западной конференции.

«Построение командной игры – это длительный процесс. Для этого и есть регулярный чемпионат. И только матчи на вылет могут дать возможность анализировать работу тренерского штаба.

Да, это требует времени и терпения, прежде чем делать какие-то выводы и принимать решения. Конечно, бывают случаи, когда требуется быстрое вмешательство в процесс становления команды, но это уже прерогатива руководителей клуба.

У СКА опытный тренерский штаб, ему дали карт-бланш, и теперь нужно ждать игр плей-офф. А до этого времени будет идти каждодневная работа по становлению игры, приобретению необходимого опыта молодыми игроками и сбору информации по всем соперникам лиги, чтобы максимально подготовиться к матчам регулярки.

Но, в любом случае, работа ведется под наблюдением руководителей клуба, и они будут принимать те или иные решения в зависимости от ситуации», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

СКА проиграл 4 матча подряд. Неужели Ларионова уволят?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»
32вчера, 21:11
Ларионов о 2:4: «При всем уважении к «Локомотиву», они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы»
116вчера, 19:23
СКА проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
50вчера, 18:32
Главные новости
Сергачев о Кучерове: «Его главное преимущество – мозг. Никита делает то, что не делают другие, но его иногда недооценивают»
15 минут назад
Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина и его ассистентов. Тренер перешел в ЦСКА этим летом (Артур Хайруллин)
946 минут назад
Михайлов о матче Россия – США: «Когда Путин и Трамп начали разговаривать – это уже сдвиг. МИД работает, чтобы нас выпустили из клетки, но это с подачи Америки нас перестали пускать»
1457 минут назад
Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)
27сегодня, 10:13
Директор «Металлурга» заявил, что у Кузнецова одна из минимальных зарплат в клубе: «У него есть рычаги, чтобы заработать бонусами. Надеемся, что он сможет»
5сегодня, 09:41
Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ (Артур Хайруллин)
17сегодня, 09:28
НХЛ. Стартует регулярный чемпионат! «Флорида» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу»
20сегодня, 09:05
Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Куинн Хьюз – 2-й, Хатсон – 4-й, Хедман – 5-й, Бушар – 8-й. Россияне не получили голосов
7сегодня, 08:37
Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»: «Парень воспитан улицей, в хорошем смысле слова. Он дал понять, что настроен добиться результата в России»
3сегодня, 08:23
Назаров о 73-летии Путина: «КХЛ – одна из самых популярных спортивных лиг мира, ее смотрят во многих странах. Президент ее придумал, запускал и всегда поддерживал»
13сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
32 минуты назад
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
2сегодня, 08:51
Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»
3сегодня, 07:58
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
3сегодня, 07:21
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
2сегодня, 06:34
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
2сегодня, 05:50
Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб
2сегодня, 05:10
Каменский про Кузнецова в «Металлурге»: «Игрока подобного уровня хотел бы иметь любой тренер. Если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет клубу»
6вчера, 21:37