Быков о возможной отставке Ларионова: «СКА дал ему карт-бланш, нужно ждать плей-офф. Построение игры – длительный процесс, требующий терпения»

Вячеслав Быков прокомментировал возможную отставку Игоря Ларионова из СКА.

Армейцы проиграли четыре матча подряд и занимают девятое место в Западной конференции.

«Построение командной игры – это длительный процесс. Для этого и есть регулярный чемпионат. И только матчи на вылет могут дать возможность анализировать работу тренерского штаба.

Да, это требует времени и терпения, прежде чем делать какие-то выводы и принимать решения. Конечно, бывают случаи, когда требуется быстрое вмешательство в процесс становления команды, но это уже прерогатива руководителей клуба.

У СКА опытный тренерский штаб, ему дали карт-бланш, и теперь нужно ждать игр плей-офф. А до этого времени будет идти каждодневная работа по становлению игры, приобретению необходимого опыта молодыми игроками и сбору информации по всем соперникам лиги, чтобы максимально подготовиться к матчам регулярки.

Но, в любом случае, работа ведется под наблюдением руководителей клуба, и они будут принимать те или иные решения в зависимости от ситуации», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков .

СКА проиграл 4 матча подряд. Неужели Ларионова уволят?