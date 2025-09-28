Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы
Александр Овечкин тренировался с полным контактом в «Вашингтоне».
Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем в бесконтактном свитере.
Сегодня Овечкин тренировался в группе хоккеистов, которые не сыграют в предсезонном матче против «Нью-Джерси». Он участвовал в командных упражнениях без ограничений по контакту.
Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.
Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым – он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кэти Адлер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости