Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы

Александр Овечкин тренировался с полным контактом в «Вашингтоне».

Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем в бесконтактном свитере.

Сегодня Овечкин тренировался в группе хоккеистов, которые не сыграют в предсезонном матче против «Нью-Джерси». Он участвовал в командных упражнениях без ограничений по контакту.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон » проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.

Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым – он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»