Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально»
Вячеслав Фетисов прокомментировал травму Александра Овечкина на предсезонке.
Капитан «Вашингтона» пропустил несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он также пока не сыграл ни в одном в предсезонных матчей.
«Не будем за Александра переживать, у него все нормально.
Повреждения в хоккее – вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжелой травмы и провел сезон на самом высоком уровне.
Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Все идет своим чередом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.
Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
