Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально»

Вячеслав Фетисов прокомментировал травму Александра Овечкина на предсезонке.

Капитан «Вашингтона » пропустил несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он также пока не сыграл ни в одном в предсезонных матчей.

«Не будем за Александра переживать, у него все нормально.

Повреждения в хоккее – вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжелой травмы и провел сезон на самом высоком уровне.

Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Все идет своим чередом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.

Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы