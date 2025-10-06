  • Спортс
  • Канадец Профака об изучении русского языка: «Знаю примерно 50 слов. Этого хватает для комфорта в Нижнекамске. А так мой лучший друг – приложение для перевода»
0

Канадец Профака об изучении русского языка: «Знаю примерно 50 слов. Этого хватает для комфорта в Нижнекамске. А так мой лучший друг – приложение для перевода»

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал об успехах в изучении русского.

«Я учу русский чуть-чуть. Я все время что-то спрашиваю партнеров по команде. Стараюсь слушать тренера и меньше переводить его речь, насколько это возможно.

Каждый день стараюсь запоминать пару новых слов. Я знаю примерно 50 слов. Этого мне хватает, чтобы комфортно чувствовать себя в Нижнекамске. А так мой лучший друг – специальное приложение для перевода», – сказал 23-летний канадец. 

В текущем сезоне FONBET КХЛ Профака сыграл за нижнекамцев 12 матчей и набрал 4 (2+2) очка при нейтральной полезности и среднем времени на льду 16:14. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
