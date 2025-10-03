Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
Евгений Митякин высказался об игре «Нефтехимика» на старте сезона-2025/26.
Клуб идет на 3-м месте в таблице Востока.
«Играем в свою игру, стараемся радовать болельщиков и выигрывать в каждом матче. Поменялась система игры, каждый тренер видит по-своему, можно сказать, новая система – новая команда.
Нужно больше контролировать шайбу, играть на атаку, создавать больше моментов.
Много потерь? От этого можно избавиться. Где-то сыграть попроще, не выдумать. Игорь Гришин – позитивный человек, он просит нас приходить на тренировки с улыбками, с позитивом и наслаждаться процессом», – сказал нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин.
