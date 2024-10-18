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Профака о КХЛ: «Более техничная лига, чем АХЛ. Там в тебя чаще пытаются влететь, играют в тело, здесь – больше обыгрышей»

Лука Профака сравнил опыт игры в АХЛ и Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы уже полтора месяца играете в КХЛ. Как вам лига?

– Все здорово. Много мастеровитых игроков, все на высоких скоростях. Для меня как для молодого игрока это возможность стать более техничным хоккеистом. Конечно, потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас мне нравится.

мМожете сравнить этот опыт с опытом в АХЛ?

– В АХЛ в тебя чаще пытаются влететь, больше играют в тело, а здесь куда больше обыгрышей, тебя чаще пытаются обойти. КХЛ – более техничная лига.

– Обычно к нам не приезжают из-за океана в таком молодом возрасте. Почему решили переехать?

– Подумал, что для меня и моей карьеры это хорошая возможность развить оборонительные навыки. Это отличная возможность. Многие из игроков в КХЛ по итогу оказываются в НХЛ.

Думаю, у меня отличные шансы развить свою карьеру здесь, – сказал 22-летний защитник «Нефтехимика» Лука Профака.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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