Профака о КХЛ: «Более техничная лига, чем АХЛ. Там в тебя чаще пытаются влететь, играют в тело, здесь – больше обыгрышей»
– Вы уже полтора месяца играете в КХЛ. Как вам лига?
– Все здорово. Много мастеровитых игроков, все на высоких скоростях. Для меня как для молодого игрока это возможность стать более техничным хоккеистом. Конечно, потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас мне нравится.
мМожете сравнить этот опыт с опытом в АХЛ?
– В АХЛ в тебя чаще пытаются влететь, больше играют в тело, а здесь куда больше обыгрышей, тебя чаще пытаются обойти. КХЛ – более техничная лига.
– Обычно к нам не приезжают из-за океана в таком молодом возрасте. Почему решили переехать?
– Подумал, что для меня и моей карьеры это хорошая возможность развить оборонительные навыки. Это отличная возможность. Многие из игроков в КХЛ по итогу оказываются в НХЛ.
Думаю, у меня отличные шансы развить свою карьеру здесь, – сказал 22-летний защитник «Нефтехимика» Лука Профака.
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