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  • Канадец Профака о том, что удивило его в России: «Баня. И еда – здесь она более свежая»
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Канадец Профака о том, что удивило его в России: «Баня. И еда – здесь она более свежая»

Лука Профака назвал вещи, которые его удивили в России.

– Что-нибудь конкретное вас здесь удивило, кроме образа жизни?

– Баня (улыбается). И еда – здесь она более свежая, – сказал канадский защитник «Нефтехимика» Лука Профака.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoЛука Профака
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