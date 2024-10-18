Канадец Профака о том, что удивило его в России: «Баня. И еда – здесь она более свежая»
Лука Профака назвал вещи, которые его удивили в России.
– Что-нибудь конкретное вас здесь удивило, кроме образа жизни?
– Баня (улыбается). И еда – здесь она более свежая, – сказал канадский защитник «Нефтехимика» Лука Профака.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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