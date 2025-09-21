Гру о 3:5 со «Спартаком»: «Вратарь и большинство соперника сыграли лучше. У Дюбе, Светлакова и Глотова были отличные моменты»

Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» от «Спартака».

Челябинцы уступили дома в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:5. В третьем периоде форвард «Трактора » Андрей Никонов был удален за симуляцию.

– Вратарь соперника и большинство соперника сыграло лучше. Но наше меньшинство сыграло хорошо, несмотря на две пропущенные шайбы.

Отдельно хотел отметить, что Никонов не тот игрок, который будет симулировать. У нас нет хоккеистов, которые будут заниматься симуляцией.

– Как объясните отсутствие голов от ваших нападающих?

– Это не потому что они не старались забросить. У Дюбе , Светлакова и Глотова были отличные моменты. Соперник лучше воспользовался своими моментами, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

