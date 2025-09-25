Кузнецов посетил матч «Трактора» с «Авангардом» в Челябинске

Евгений Кузнецов посетил матч «Трактора» с «Авангардом».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит в Челябинске.

«Евгений Кузнецов с трибун наблюдает за игрой 92-го номера Пьеррика Дюбе и родного «Трактора », – говорится в сообщении КХЛ.

Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора». Сейчас нападающий находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.

Скриншот: t.me/khl_official_telegram

