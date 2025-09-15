Дюбе из «Трактора» о Сочи: «Немного похож на юг Франции и на Флориду. Мне понравилось, тут можно ментально перезагрузиться»
Ранее челябинский клуб победил «Сочи» в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).
– Какие у вас остались впечатления от Сочи?
– Мне понравилось. Сочи немного похож на юг Франции и на Флориду. Тут можно ментально перезагрузиться.
– Уже на первом выезде вы увидели много интересных городов – Астана, Санкт-Петербург…
– Отличные города, мне удалось их немного посмотреть. Мне нравится путешествовать, узнавать новые места, посещать рестораны вместе с ребятами из команды. Это приятная часть нашей работы. С нетерпением жду поездок в другие города.
– Как вам Санкт-Петербург?
– Там красивый центр города. Он напомнил мне Францию.
– Для вас жизнь в России – интересный опыт?
– Всегда интересно жить в новой стране, узнавать новую культуру, изучать новый язык, знакомиться с новыми людьми.
Мне нравится в России, и, может быть, я останусь здесь еще на несколько лет, – сказал нападающий «Трактора» Пьеррик Дюбе.