Дюбе из «Трактора» о Сочи: «Немного похож на юг Франции и на Флориду. Мне понравилось, тут можно ментально перезагрузиться»

Форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе сравнил Сочи с югом Франции и Флоридой.

Ранее челябинский клуб победил «Сочи» в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).

– Какие у вас остались впечатления от Сочи?

– Мне понравилось. Сочи немного похож на юг Франции и на Флориду. Тут можно ментально перезагрузиться.

– Уже на первом выезде вы увидели много интересных городов – Астана, Санкт-Петербург…

– Отличные города, мне удалось их немного посмотреть. Мне нравится путешествовать, узнавать новые места, посещать рестораны вместе с ребятами из команды. Это приятная часть нашей работы. С нетерпением жду поездок в другие города.

– Как вам Санкт-Петербург?

– Там красивый центр города. Он напомнил мне Францию.

– Для вас жизнь в России – интересный опыт?

– Всегда интересно жить в новой стране, узнавать новую культуру, изучать новый язык, знакомиться с новыми людьми.

Мне нравится в России, и, может быть, я останусь здесь еще на несколько лет, – сказал нападающий «Трактора » Пьеррик Дюбе .