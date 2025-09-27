Вратарь «Питтсбурга» Бломквист выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы нижней части тела

Вратарь «Питтсбурга» Йоэль Бломквист выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы.

23-летний финский голкипер пропустит старт сезона НХЛ из-за повреждения нижней части тела.

В прошлом сезоне Бломквист дебютировал в лиге, сыграв 15 матчей за «Пингвинс» в регулярном чемпионате (88,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,81).

Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем». Он отразил 19 из 20 бросков и уступил в серии буллитов