Андрей Разин: «Меня выгнали из детской школы ЦСКА, потому что высокопоставленные родственники были недовольны местом ребенка в составе»
Андрей Разин рассказал о причинах своего увольнения из детской школы ЦСКА.
Главный тренер «Металлурга» с 2009 по 2011 год работал тренером команды ЦСКА‑2002.
«Меня выгнал директор детской школы, потому что были три ребенка, у которых были высокопоставленные папы, мамы, дедушки, бабушки.
И родители этих детей были недовольны их положением в команде, местом ребенка в составе», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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