Андрей Разин: «Меня выгнали из детской школы ЦСКА, потому что высокопоставленные родственники были недовольны местом ребенка в составе»

Андрей Разин рассказал о причинах своего увольнения из детской школы ЦСКА.

Главный тренер «Металлурга» с 2009 по 2011 год работал тренером команды ЦСКА ‑2002.

«Меня выгнал директор детской школы, потому что были три ребенка, у которых были высокопоставленные папы, мамы, дедушки, бабушки.

И родители этих детей были недовольны их положением в команде, местом ребенка в составе», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .