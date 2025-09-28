Никитин о том, что Бучельников не забивал 9 игр: «Психология его прижимала. Мы его поддерживали, уверены, что Дмитрий сможет переломить ситуацию, сегодня был яркий пример этому»

Игорь Никитин высказался об игре форварда Дмитрия Бучельникова.

В субботу ЦСКА обыграл «Ладу» со счетом 7:2. Бучельников отметился хет-триком и 2 передачами. Это первые шайбы форварда за ЦСКА. Всего на его счету 6 (3+3) баллов в 10 матчах сезона-2025/26.

– Бучельников после матча рассказал, что вы отдельно разговаривали с ним после не самых удачных игр. Стоит ли ждать такой же феерии от него в следующих матчах?

– Дмитрий такой же человек, как я и как вы. Психология его, конечно, прижимала. Мы его поддерживали, это даже не обсуждается.

Со стороны опыта объясняли, как из этого выбираться и что такие ситуации нужно использовать для опыта. Мы уверены, что Дмитрий сможет переломить эту ситуацию, сегодня был яркий пример этому, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Бучельников о хет-трике: «Просто работал, ждал шансов, моментов. Никитин постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще»