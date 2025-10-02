Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»

Евгений Артюхин высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

«Очень рад за Женю, что он подписал контракт с «Металлургом ». Хотелось бы верить в успех совместной работы Разина и Кузнецова.

Я считаю, что такой хоккеист должен играть в нашей лиге. Он популяризирует наш хоккей, он радует молодежь, они все смотрят на него. Хотят быть похожими на него. Его знаменитый буллит тысячи мальчишек повторяют. Благодаря его игре, достижениям они получают мотивацию.

Он должен играть для болельщиков, ради себя в КХЛ. Таких мастеров из НХЛ у нас мало. Это огромный плюс для КХЛ , что он продолжит выступать здесь. Хочется, чтобы у него все получилось.

Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету. Где-то что-то проще в Америке, на что-то закрывают глаза, но у нас не дают никаких поблажек. Для «Магнитки» это только плюс. Теперь придут еще больше болельщиков», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?