«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах

«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова уступила «Северстали» (3:5) в домашней игре.

Таким образом, у «Торпедо » 4 поражения в 6 последних встречах. Нижегородский клуб занимает 2-е место на Западе с 17 очками в 12 матчах.

У «Северстали » 4 победы в 6 последних играх. Команда Андрея Козырева набрала 12 очков в 11 матчах и идет 5-й на Западе.