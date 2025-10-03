«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова уступила «Северстали» (3:5) в домашней игре.
Таким образом, у «Торпедо» 4 поражения в 6 последних встречах. Нижегородский клуб занимает 2-е место на Западе с 17 очками в 12 матчах.
У «Северстали» 4 победы в 6 последних играх. Команда Андрея Козырева набрала 12 очков в 11 матчах и идет 5-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
