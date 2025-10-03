17-летний Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо» – в первом звене в матче с «Северсталью». У форварда 2+1 в семи матчах ВХЛ
Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова примет «Северсталь». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
17-летний форвард Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо» в 1-м звене с Сергеем Гончаруком и Максимом Летуновым.
В этом сезоне Федоров дебютировал за «Торпедо-Горький» в ВХЛ, набрав 3 (2+1) очка в 7 играх. В МХЛ на его счету 46 (19+27) очков в 62 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости