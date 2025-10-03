17-летний Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо» – в первом звене в матче с «Северсталью». У форварда 2+1 в семи матчах ВХЛ

Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова примет «Северсталь ». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

17-летний форвард Виктор Федоров дебютирует за «Торпедо » в 1-м звене с Сергеем Гончаруком и Максимом Летуновым .

В этом сезоне Федоров дебютировал за «Торпедо -Горький» в ВХЛ , набрав 3 (2+1) очка в 7 играх. В МХЛ на его счету 46 (19+27) очков в 62 матчах.