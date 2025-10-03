  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о 4:1 с «Локомотивом»: «Авангард» играл грамотно. Если кто‑то пытается залезть нам под кожу, не теряем концентрацию. Единым кулаком идем к успеху»
14

Ги Буше о 4:1 с «Локомотивом»: «Авангард» играл грамотно. Если кто‑то пытается залезть нам под кожу, не теряем концентрацию. Единым кулаком идем к успеху»

Ги Буше подвел итоги игры с «Локомотивом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Авангард» дома обыграл ярославский клуб со счетом 4:1. 

«Мы хорошо играли, действовали очень грамотно. На протяжении последних матчей у нас был только один неудачный период, с «Трактором», в остальном мы идем вперед, несмотря на все обстоятельства.

Даже если кто‑то пытается залезть нам под кожу, мы не теряем концентрацию. При этом нет такого, чтобы кто‑то тянул одеяло на себя: мы идем одним кулаком и добиваемся успеха», – сказал главный тренер «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoГи Буше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»
8сегодня, 16:22
«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей, сегодня – 4:1 с «Локомотивом». Команда Ги Буше лидирует в лиге на данный момент
33сегодня, 15:57
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
2сегодня, 08:28
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
1 минуту назад
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
46 минут назад
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА
49412 минут назад
«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
829 минут назад
СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе
2536 минут назад
Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»
659 минут назад
Против экс-игрока «Лос-Анджелеса» Митчелла подан иск о сексуальном насилии в 2022-м. Уилли якобы занялся сексом с официанткой курорта, когда она была пьяна
9сегодня, 17:28
Крикунову попала шайба в голову во время матча с «Адмиралом». 75-летний тренер «Сочи» остался на мостике
4сегодня, 17:13Фото
Кузнецов о критике: «Лилась отовсюду, половина – бред. Я никогда не оправдываюсь, кто что говорит – мне без разницы. Есть возможность выйти на лед и доказать все там»
8сегодня, 16:33
Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»
8сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
220 минут назад
Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2, сообщили в магнитогорском клубе: «Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!»
сегодня, 17:52Фото
ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария
4сегодня, 17:22
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
13сегодня, 15:34
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
сегодня, 15:24
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
сегодня, 14:58
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
12сегодня, 13:56
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле люди в России доброжелательны»
сегодня, 13:37
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
3сегодня, 13:26
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58