Ги Буше о 4:1 с «Локомотивом»: «Авангард» играл грамотно. Если кто‑то пытается залезть нам под кожу, не теряем концентрацию. Единым кулаком идем к успеху»
Ги Буше подвел итоги игры с «Локомотивом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Авангард» дома обыграл ярославский клуб со счетом 4:1.
«Мы хорошо играли, действовали очень грамотно. На протяжении последних матчей у нас был только один неудачный период, с «Трактором», в остальном мы идем вперед, несмотря на все обстоятельства.
Даже если кто‑то пытается залезть нам под кожу, мы не теряем концентрацию. При этом нет такого, чтобы кто‑то тянул одеяло на себя: мы идем одним кулаком и добиваемся успеха», – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
