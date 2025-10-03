  • Спортс
Рябыкин о матче против «Авангарда»: «Люблю и ценю Омск, но никакого принципа не вижу. Готовимся к обычной игре, разбираем соперника, понимаем, что это лидер Востока»

Дмитрий Рябыкин высказался о матче «Локомотива» с «Авангардом».

Игра состоится сегодня, 3 октября.

– Согласны с оценками экспертов, который называют матч лидеров конференций «Авангарда» и «Локомотива» центральным не только на неделе, но и в месяце?

– Помнится, в сентябре центральной называли нашу встречу с ЦСКА, а также Кубок открытия с «Трактором». Но у Боба Хартли, у тренерского штаба «Локомотива» нет такого отношения к этим играм. Да, они очень важные, но не ключевые.

Наша задача – идти шаг за шагом по чемпионату и завоевать максимально возможный «посев» в главном турнире года – розыгрыше Кубка Гагарина.

– То есть специальной подготовки к «Авангарду» не будет?

– Мы находимся на выездной серии, маршрут Минск – Астана – Омск – не самый короткий, который не оставляет времени на специальные тренировки. Готовимся к обычной игре, разбираем соперника, понимаем, что это лидер Восточной конференции, команда на ходу.

– Перед матчем с ЦСКА вы сказали, что решающим фактором будет скорость – и разгромили соперника. Какой фактор станет ключевым теперь?

– Встретятся две команды, которые играют в агрессивный хоккей, в давление. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры. Не случайно, именно «Локомотив» и «Авангард» – лидеры чемпионата по заброшенным шайбам.

Да, у «Авангарда» есть небольшой бонус – команда находится дома, есть время для более детальной подготовки. Но свои козыри есть и у нас.

– Для вас, как одного из лучших защитников в истории «Авангарда» и обладателя Кубка Гагарина в роли тренера этого клуба, игра будет принципиальной?

– Люблю и ценю Омск, но никакого принципа не вижу. Скорее он есть у соперника, все-таки именно «Локомотиву» он уступил в последнем плей-офф в овертайме седьмого матча, – сказал экс-тренер «Авангарда», а ныне тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.

