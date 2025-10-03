Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»

Александр Кикнадзе оценил желание Евгения Кузнецова завершить карьеру в ВХЛ.

Ранее Кузнецов сообщил , что хотел бы завершить карьеру через 10 лет: «Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея».

1 октября нападающий перешел в «Металлург».

«Я приветствую желание Евгения Кузнецова играть в ВХЛ, и он смог бы это сделать, никаких препятствий этому нет. Уверен, что выступление Кузнецова в ВХЛ значительно повысит интерес к команде, в которой он будет играть, и ко всей лиге в целом.

Интерес к ВХЛ растет, у нас растут посещаемость, телесмотрение, особенно теперь, когда в лиге разыгрывается звание чемпиона России.

Думаю, возможность стать чемпионом России окажется дополнительным стимулом для Евгения, и будет здорово, если он сможет за это звание побороться. Будем рады», – сказал управляющий директор Olimpbet ВХЛ, заместитель генерального директора ФХР Александр Кикнадзе.

