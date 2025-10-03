  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1

Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»

Александр Кикнадзе оценил желание Евгения Кузнецова завершить карьеру в ВХЛ.

Ранее Кузнецов сообщил, что хотел бы завершить карьеру через 10 лет: «Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея».

1 октября нападающий перешел в «Металлург».

«Я приветствую желание Евгения Кузнецова играть в ВХЛ, и он смог бы это сделать, никаких препятствий этому нет. Уверен, что выступление Кузнецова в ВХЛ значительно повысит интерес к команде, в которой он будет играть, и ко всей лиге в целом.

Интерес к ВХЛ растет, у нас растут посещаемость, телесмотрение, особенно теперь, когда в лиге разыгрывается звание чемпиона России.

Думаю, возможность стать чемпионом России окажется дополнительным стимулом для Евгения, и будет здорово, если он сможет за это звание побороться. Будем рады», – сказал управляющий директор Olimpbet ВХЛ, заместитель генерального директора ФХР Александр Кикнадзе. 

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoВХЛ
logoМатч ТВ
logoФХР
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Александр Кикнадзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
10сегодня, 11:40
Кузнецов об игре за СКА: «Меня дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал очко за матч. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь играть на команду»
31сегодня, 08:43
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»
75сегодня, 07:25
Главные новости
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
121 минуту назад
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
31 минуту назад
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
67сегодня, 11:00
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
10сегодня, 11:40
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»
1сегодня, 11:28
Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)
2сегодня, 11:15
Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
34сегодня, 10:53
Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»
сегодня, 10:31
Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
23сегодня, 10:15
Гендиректор «Авангарда» об отстранении Чеккони: «Он без всякой грязи встал на защиту партнера. И так сурово наказан. Хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, это неправильно»
7сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
9 минут назад
Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»
157 минут назад
Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
1сегодня, 10:57
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
сегодня, 10:24
Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
6сегодня, 09:48
Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
2сегодня, 08:54
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
2сегодня, 08:28
Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»
5сегодня, 07:53
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
1сегодня, 07:15
Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»
6сегодня, 06:45Фото